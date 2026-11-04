0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR196047
74.712 TL
PEŞİN FİYATINA 24.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11305
14 Ayar, Rose Altın, 4.72 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sade detayların modern dengesi. Tek başına ya da diğer yüzüklerle üst üste takmaya uygun.
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- F-G pırlanta renk sınıflandırması ve SI berraklık seviyesi yüzükte nasıl bir yansıma oluşturur?
1- F-G renk derecesi renksiz ve ekstra beyaz kategorisindedir; taşlarda sarımsı bir ton görülmez. SI berraklık sınıfındaki doğal mikro izler ise yalnızca 10 kat büyütmeli uzman merceği altında tespit edilebilir; çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlı bir ışıltı sunar.
2- Hassas cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında veya gün boyu kullanımda reaksiyon yaşar mı?
2- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için el yıkarken veya gün boyu kullanımda kaşıntı ve tahriş riski taşımaz.
3- Yüzüğün iç kısmında resmi altın ayarı ve üretim mührü yer alıyor mu?
3- Evet, yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve orijinalliği temsil eden üretici mührü hassas lazer işleme ile yer almaktadır.
4- 14 ayar altın mücevherler günlük kullanım için dayanıklı mıdır?
4- Evet, 14 ayar altın (%58,5 saf altın ve %41,5 alaşım) sertlik ve dayanıklılık açısından ideal seviyededir. Eğilmeye, çizilmeye ve günlük darbelere karşı 18 veya 24 ayara göre çok daha dirençlidir.
5- İnternet üzerinden mücevher satın alırken kargo güvenliği nasıl sağlanır?
5- Kurumsal mücevher gönderileri, paket alıcıya imza karşılığı teslim edilene kadar %100 sigortalı taşınır ve güvenlik amacıyla dış ambalaj üzerinde ürün içeriğini belirten ibareler yer almaz.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.904 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.712 TL