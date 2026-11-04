0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11305

1- F-G pırlanta renk sınıflandırması ve SI berraklık seviyesi yüzükte nasıl bir yansıma oluşturur? 1- F-G renk derecesi renksiz ve ekstra beyaz kategorisindedir; taşlarda sarımsı bir ton görülmez. SI berraklık sınıfındaki doğal mikro izler ise yalnızca 10 kat büyütmeli uzman merceği altında tespit edilebilir; çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlı bir ışıltı sunar.

2- Hassas cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında veya gün boyu kullanımda reaksiyon yaşar mı? 2- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için el yıkarken veya gün boyu kullanımda kaşıntı ve tahriş riski taşımaz.

3- Yüzüğün iç kısmında resmi altın ayarı ve üretim mührü yer alıyor mu? 3- Evet, yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve orijinalliği temsil eden üretici mührü hassas lazer işleme ile yer almaktadır.

4- 14 ayar altın mücevherler günlük kullanım için dayanıklı mıdır? 4- Evet, 14 ayar altın (%58,5 saf altın ve %41,5 alaşım) sertlik ve dayanıklılık açısından ideal seviyededir. Eğilmeye, çizilmeye ve günlük darbelere karşı 18 veya 24 ayara göre çok daha dirençlidir.