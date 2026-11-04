0.34 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41483
73.483 TL
PEŞİN FİYATINA 24.494 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.34 Karat Pırlanta Halka Küpe T11260
14 Ayar, Rose Altın, 4.62 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,34 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zamansız halka formun pırlanta ateşiyle buluşması. Her kombinle kusursuz uyum sağlayan rafine bir klasik.
0.34 Karat Pırlanta Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
1- Halka formu boyunca dizilmiş pırlanta ve kabartmalı toplu/boncuk dokulu metal işçiliğiyle dikkat çeken bu halka küpe modeli, modern ve zarif bir estetiği bir araya getirir. Halka tasarımının sunduğu zamansız şıklık, kulakta ışıltılı ve şık bir görünüm sunar.
2- Küpelerde toplam kaç karat pırlanta bulunmaktadır?
2- Küpelerde halka yüzeyine özenle işlenmiş toplam 0,34 karat pırlanta kullanılmaktadır. Taşların ritmik dizilimi, tasarıma dengeli bir parlaklık kazandırır.
3- Pırlanta halka küpeler kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?
3- Halka kilit sisteminin yapısını ve pırlanta yuvalarını korumak adına sert darbelerden kaçınılmalıdır. Kimyasal maddelerle (parfüm, krem vb.) direkt temas ettirilmemesi, spor yaparken ve uyurken çıkarılması tavsiye edilir.
4- Bu model hangi özel günler için hediye edilebilir?
4- Zamansız halka tasarımı ve ışıltılı detaylarıyla doğum günü, yıl dönümü, Sevgililer Günü, tebrik veya yeni yıl gibi tüm özel anlar için son derece kullanışlı ve zarif bir hediye seçeneğidir.
5- Küpelerin altın ağırlığı ve ayarı ne kadardır?
5- 14 ayar (14K) altından üretilen bu küpelerin toplam ağırlığı yaklaşık 4,62 gramdır. Kaliteli metal dokusu ve ağırlığı, küpeye hem sağlamlık hem de konforlu bir kullanım kazandırır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.34 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 24.494 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
73.483 TL