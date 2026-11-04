0.34 Karat Pırlanta Halka Küpe T11260

1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır? 1- Halka formu boyunca dizilmiş pırlanta ve kabartmalı toplu/boncuk dokulu metal işçiliğiyle dikkat çeken bu halka küpe modeli, modern ve zarif bir estetiği bir araya getirir. Halka tasarımının sunduğu zamansız şıklık, kulakta ışıltılı ve şık bir görünüm sunar.

2- Küpelerde toplam kaç karat pırlanta bulunmaktadır? 2- Küpelerde halka yüzeyine özenle işlenmiş toplam 0,34 karat pırlanta kullanılmaktadır. Taşların ritmik dizilimi, tasarıma dengeli bir parlaklık kazandırır.

3- Pırlanta halka küpeler kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? 3- Halka kilit sisteminin yapısını ve pırlanta yuvalarını korumak adına sert darbelerden kaçınılmalıdır. Kimyasal maddelerle (parfüm, krem vb.) direkt temas ettirilmemesi, spor yaparken ve uyurken çıkarılması tavsiye edilir.

4- Bu model hangi özel günler için hediye edilebilir? 4- Zamansız halka tasarımı ve ışıltılı detaylarıyla doğum günü, yıl dönümü, Sevgililer Günü, tebrik veya yeni yıl gibi tüm özel anlar için son derece kullanışlı ve zarif bir hediye seçeneğidir.