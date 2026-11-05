0.08 Karat Pırlanta Damla Bileklik
Ürün Kodu : DB18145
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35.141 TL
PEŞİN FİYATINA 11.714 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Damla Bileklik T11317
14 Ayar, Rose Altın, 2.40 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akıcı damla kesimin ultra hafif yorumu. Gün boyu bileğinizde yokmuş gibi duran ince bir şıklık.
0.08 Karat Pırlanta Damla Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.714 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.141 TL