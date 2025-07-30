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Sette Yer Alan Ürünler
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
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1.15 Karat Pırlanta Safir Yüzük
48.360 TL
48.360 TL

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4.64 Karat Pırlanta Safir Set (494)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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