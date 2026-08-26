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Sette Yer Alan Ürünler
0.32 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
39.264 TL

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0.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
28.838 TL

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0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.28 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük
25.152 TL

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1.11 Karat Pırlanta Blue Topaz Set (577)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
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SET İNDİRİMİ %10
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