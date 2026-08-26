0.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe T10932 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.66 gr Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 0.41 Karat

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F-G

Berraklık: SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün berrak mavisi, narin ışıltılarla çevrelenerek kulakta ferah ve aydınlık bir duruş sergiliyor. Canlı rengin yarattığı taze enerji, tasarıma modern ve zamansız bir hava katarken günlük şıklığa zarif bir derinlik kazandırıyor. Stilinize ışıl ışıl ve dinlendirici bir dokunuş.