0.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
Ürün Kodu : DE41190
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28.838 TL
PEŞİN FİYATINA 9.613 TL x 3 Taksit
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0.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe T10932
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.66 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 0.41 Karat
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün berrak mavisi, narin ışıltılarla çevrelenerek kulakta ferah ve aydınlık bir duruş sergiliyor. Canlı rengin yarattığı taze enerji, tasarıma modern ve zamansız bir hava katarken günlük şıklığa zarif bir derinlik kazandırıyor. Stilinize ışıl ışıl ve dinlendirici bir dokunuş.
0.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.613 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.838 TL
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