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Sette Yer Alan Ürünler
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye
51.504 TL
51.504 TL

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0.41 Karat Pırlanta Baget Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Baget Yıldız Küpe
68.376 TL
68.376 TL

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0.30 Karat Pırlanta Baget Yıldız Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Baget Yıldız Yüzük
54.072 TL
54.072 TL

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0.94 Karat Pırlanta Baget Yıldız Set (482)

TL x 3 Taksit
Set Fiyatı :
TL
SET İNDİRİMİ %10
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