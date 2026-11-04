0.85 Karat Pırlanta Trend Küpe T11259

1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır? 1- Kare/yastık (cushion) formundaki çift sıra taş çerçevesi ve pırlanta işlemeli sallantılı halka tasarımıyla öne çıkan bu model, klasik mücevher estetiğini gösterişli dokunuşlarla bir araya getirir. Hareketli yapısı sayesinde kulakta son derece canlı ve ışıltılı bir görünüm oluşturur.

2- Kare formlu sallantılı pırlanta küpeler hangi kıyafetlerle kombinlenebilir? 2- Zengin çift sıra çerçeve detayları ve zarif halka formuyla dikkat çeken bu model; şık gece elbiseleri, özel davet kombinleri ve modern klasik kıyafetlerle mükemmel uyum sağlar. Hem zamansız hem de iddialı stilleri tamamlamak için ideal bir seçimdir.

3- Sallantılı pırlanta küpeler kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? 3- Küpelerin sallantılı klips mekanizmasını ve taş yuvalarını korumak için sert darbelerden kaçınılması önerilir. Parfüm, krem gibi kimyasallarla temasından kaçınılması; uyurken, spor yaparken veya duş alırken çıkarılması tavsiye edilir.

4- Pırlanta küpeler uzun yıllar parlaklığını korur mu? 4- Doğru kullanım ve düzenli bakımla pırlanta küpeler ilk günkü ışıltısını uzun yıllar korur. Periyodik olarak nemli ve yumuşak bir bezle temizlenmesi, belirli aralıklarla profesyonel taş tırnak kontrolünün yaptırılması önerilir.