0.85 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE40076
89.261 TL
PEŞİN FİYATINA 29.754 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.85 Karat Pırlanta Trend Küpe T11259
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.14 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.63 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Belirgin duruşu ve yüksek ışıltısıyla göz alan modern siluet. Yüz hatlarınızı sessiz bir lüksle taçlandırır.
0.85 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
1- Kare/yastık (cushion) formundaki çift sıra taş çerçevesi ve pırlanta işlemeli sallantılı halka tasarımıyla öne çıkan bu model, klasik mücevher estetiğini gösterişli dokunuşlarla bir araya getirir. Hareketli yapısı sayesinde kulakta son derece canlı ve ışıltılı bir görünüm oluşturur.
2- Kare formlu sallantılı pırlanta küpeler hangi kıyafetlerle kombinlenebilir?
2- Zengin çift sıra çerçeve detayları ve zarif halka formuyla dikkat çeken bu model; şık gece elbiseleri, özel davet kombinleri ve modern klasik kıyafetlerle mükemmel uyum sağlar. Hem zamansız hem de iddialı stilleri tamamlamak için ideal bir seçimdir.
3- Sallantılı pırlanta küpeler kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?
3- Küpelerin sallantılı klips mekanizmasını ve taş yuvalarını korumak için sert darbelerden kaçınılması önerilir. Parfüm, krem gibi kimyasallarla temasından kaçınılması; uyurken, spor yaparken veya duş alırken çıkarılması tavsiye edilir.
4- Pırlanta küpeler uzun yıllar parlaklığını korur mu?
4- Doğru kullanım ve düzenli bakımla pırlanta küpeler ilk günkü ışıltısını uzun yıllar korur. Periyodik olarak nemli ve yumuşak bir bezle temizlenmesi, belirli aralıklarla profesyonel taş tırnak kontrolünün yaptırılması önerilir.
5- Bu model hangi özel günler için hediye edilebilir?
6- Görkemli duruşu ve pırlanta detaylarıyla evlilik yıl dönümü, doğum günü, evlilik teklifi veya yılbaşı gibi hayatın en unutulmaz anları için anlamlı ve prestijli bir hediye alternatifidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.85 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 29.754 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
89.261 TL