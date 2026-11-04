0.45 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN68425
57.288 TL
PEŞİN FİYATINA 19.096 TL x 3 Taksit
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0.45 Karat Pırlanta Trend Kolye T11274
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.94 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yalın ve güncel bir çizgi. Dekolteye zarifçe uzanan çabasız lüksün en güzel örneklerinden.
0.45 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolyenin kilit mekanizması nedir?
1- Güvenli ve kullanışlı halka kilit kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda kolyenin boyundan düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
2-Hassas ciltlere uygun mudur?
2- 14 ayar beyaz altın kolyeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar beyaz altın kolyeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm, krem, deterjan gibi kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
4- Bu pırlanta kolye hangi tarzlara hitap eder?
4- Gösterişli, klasik ve zamansız mücevher tasarımlarını tercih edenlere hitap eder. Hem gündüz şıklığında hem de gece davet kombinlerinde iddialı bir zarafet katar.
5- Kolyenin zinciri ürüne dahil midir?
5- Evet, 14 ayar beyaz altın zincir ve pırlanta kolye ucu bir bütün halinde takımlı olarak gönderilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.45 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 19.096 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
57.288 TL