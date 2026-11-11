0.80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR196083
89.990 TL
PEŞİN FİYATINA 29.997 TL x 3 Taksit
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0.80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T11431
14 Ayar, Beyaz Altın, 2,31 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.80 Karat
Renk : G
Berraklık : SI.
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güçlü ışıltısı ve duru çizgisiyle fark yaratan bir tasarım. Şıklığında netlik ve lüks arayanlar için ellerde sofistike ve karakterli bir iz bırakır.
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Tektaş pırlanta yüzükteki merkez taşın karat değeri kaçtır?
1- Tasarımın tırnaklı montürü üzerinde yer alan tektaş pırlantanın ağırlığı 0,80 karattır.
2- İnternet sitemizden verilen tektaş pırlanta yüzük siparişleri nasıl kargolanır?
2- Tüm e-ticaret siparişleriniz markamıza özel mücevher kutusu, sertifikası ve hediye sunumuna uygun estetik dış paketleme ile sevk edilir.
3- Yüzük için ölçü değişimi veya ayarlama yapılabiliyor mu?
3- Yüzük ölçüsü tercihinize göre hazırlanmakta olup ihtiyaç durumunda Lizay Pırlanta mağazaları üzerinden profesyonel ölçü desteği sağlanmaktadır.
4- Pırlanta taşın ilk günkü ışıltısını koruması için ne yapılmalıdır?
4- Montür aralarında birikebilecek kozmetik artıklarının temizlenmesi adına yılda bir kez Lizay Pırlanta mağazaları üzerinden yetkili uzmanlarca profesyonel bakım yaptırılması önerilir.
5- Üretim kaynaklı durumlarda garanti kapsamı nasıl işler?
5- Ürünümüz üretim ve işçilik hatalarına karşı Lizay Pırlanta garantisi altındadır; yetkili uzmanlarımızca yapılan rutin kontroller ile kullanım güvencesi sağlanır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 29.997 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
89.990 TL
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