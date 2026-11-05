0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41872
88.906 TL
PEŞİN FİYATINA 29.635 TL x 3 Taksit
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0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe T11345
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.28 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.70 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Büyüleyici ışıltısı ve zengin taş sırasıyla dikkat çeken, özel anlarınızın vazgeçilmez odağı.
0.70 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 29.635 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
88.906 TL