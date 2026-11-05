0.16 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197056
65.050 TL
PEŞİN FİYATINA 21.683 TL x 3 Taksit
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0.16 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11383
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.15 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist estetiğin en naif hali. Günlük kullanım için hafif, zarif ve zamansız.
0.16 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.683 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
65.050 TL