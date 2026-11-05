0.65 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
Ürün Kodu : DE41766
64.771 TL
PEŞİN FİYATINA 21.590 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.65 Karat Pırlanta Çiçek Küpe T11325
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.18 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.60 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en zarif taç yapraklarından ilham alan tasarım. Yüz hatlarınıza taze ve feminen bir ışıltı katar.
0.65 Karat Pırlanta Çiçek Küpe
PEŞİN FİYATINA 21.590 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.771 TL