0.63 Karat Pırlanta Baget Küpe
Ürün Kodu : DE19450
85.262 TL
PEŞİN FİYATINA 28.421 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.63 Karat Pırlanta Baget Küpe T11256
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.76 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,39 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,24 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Keskin hatlı baget kesimin mimari ışıltısı. Yüzünüze modern, net ve son derece rafine bir aydınlık katar.
0.63 Karat Pırlanta Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Beyaz altın küpeler hangi takılarla kombinlenebilir?
1- Beyaz altın küpeler; pırlanta kolye, zarif bileklik ve yüzük modelleriyle uyumlu bir bütünlük oluşturur. Farklı takı stilleriyle kolayca kombinlenebilir.
2- Küpeler günlük kullanım için uygun mudur?
2- Zamansız tasarımı sayesinde günlük kombinlere kolaylıkla uyum sağlar. Özel günlerde ve davetlerde de şıklığınızı tamamlayan zarif bir aksesuar olarak kullanılabilir.
3- Küpelerin bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar beyaz altın ve pırlanta küpelerin uzun süre ışıltısını koruması için yumuşak bir bezle nazikçe temizlenmesi önerilir. Parfüm, krem, deterjan gibi kimyasal ürünlerle doğrudan temasından kaçınılmalı ve kullanılmadığı zamanlarda ayrı bir mücevher kutusunda saklanmalıdır.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
5- Pırlanta küpe seçerken nelere dikkat edilmelidir?
5- Pırlanta küpe seçerken taşların karat ağırlığı, renk ve berraklık özelliklerinin yanı sıra altın ayarı, tasarım ve kullanım konforu da değerlendirilmelidir. Kişisel stilinize uygun bir model seçmek, uzun süre keyifle kullanabileceğiniz bir mücevhere sahip olmanızı sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.63 Karat Pırlanta Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 28.421 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
85.262 TL