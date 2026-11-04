0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR89531
70.531 TL
PEŞİN FİYATINA 23.510 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük T11311
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.61 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist baget zarafeti. Köşeli hatlarıyla modern stili ellerinize taşıyan özel bir parça.
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Mücevher alırken dikkat edilmesi gereken pırlantanın 4C kuralı nedir?
1- Pırlantanın değerini ve kalitesini belirleyen uluslararası 4C standardı; Karat (Carat - Ağırlık), Renk (Color), Berraklık (Clarity - Şeffaflık) ve Kesim (Cut - Işığı yansıtma yeteneği) kriterlerinden oluşur.
2- 14 ayar altın mücevherler günlük kullanım için dayanıklı mıdır?
2- Evet, 14 ayar altın (%58,5 saf altın ve %41,5 alaşım) sertlik ve dayanıklılık açısından ideal seviyededir. Eğilmeye, çizilmeye ve günlük darbelere karşı 18 veya 24 ayara göre çok daha dirençlidir.
3- Evde pırlanta takıların parlaklığı pratik olarak nasıl yenilenebilir?
3- Ilık su içerisine birkaç damla yumuşak bulaşık deterjanı damlatıp takıyı birkaç dakika beklettikten sonra yumuşak bir bebek diş fırçasıyla nazikçe fırçalayarak durulayıp kurulamak ilk günkü ışıltısını geri kazandırır.
4- Yüzük ölçüsü alırken veya hediye seçerken nelere dikkat edilmelidir?
4- Parmak ölçüsü gün içindeki sıcaklığa ve saat dilimine göre hafifçe değişebilir. En doğru ölçü akşam saatlerinde, oda sıcaklığında alınan ölçüdür. Hediye alımlarında standart ölçü tercih edilip sonradan ölçü değişimi yaptırılabilir.
5- Kargo gönderimi esnasında taşınma güvenliği ve sigorta süreci nasıldır?
5- Tüm gönderilerimiz teslimat anına kadar tam kapsamlı sigorta altında taşınır. Size ürününüz firma güvencesiyle kapınıza kadar gelir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 23.510 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
70.531 TL