0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye
Ürün Kodu : DN37291
49.075 TL
PEŞİN FİYATINA 16.358 TL x 3 Taksit
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0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye T11271
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.29 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Köşeli yansımalarıyla minimalist bir zarafet. Dekoltenizde modern ve duru bir parıltı yaratır.
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolyenin kilit mekanizması nedir?
1- Güvenli ve kullanışlı halka kilit kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda kolyenin boyundan düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
2- Hassas ciltlere uygun mudur?
2- 14 ayar beyaz altın kolyeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar beyaz altın kolyeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm, krem, deterjan gibi kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
4- Pırlanta kolye uzun yıllar kullanılabilir mi?
4- Doğru kullanım ve düzenli bakımla pırlanta kolye uzun yıllar boyunca ilk günkü ışıltısını korur. Taş tırnaklarının belirli aralıklarla profesyonel olarak kontrol ettirilmesi önerilir.
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde kararma veya renk değişimi yaşanır mı?
5- 14 ayar beyaz altın kararma yapmaz. Ancak zamanla parlaklığını koruması için aşırı kimyasal temasından kaçınılmalı ve ihtiyaç halinde dönemsel olarak rodaj (beyaz altın cilası) bakımı yaptırılmalıdır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.31 Karat Pırlanta Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 16.358 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.075 TL