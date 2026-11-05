0.56 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197294
64.939 TL
PEŞİN FİYATINA 21.646 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.56 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11401
14 Ayar, Rose Altın, 3.18 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.39 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Belirgin ışıltısı ve akıcı hatlarıyla parmağınızı süzgün gösteren sofistike bir tasarım.
0.56 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.646 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.939 TL