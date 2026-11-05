0.16 Karat Pırlanta Oval Taşlı Kelepçe
Ürün Kodu : DL06407
63.403 TL
PEŞİN FİYATINA 21.134 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.16 Karat Pırlanta Oval Taşlı Kelepçe T11356
14 Ayar, Rose Altın, 3.84 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yumuşak oval kesim ve kelepçenin modern çizgisi. Bileğinizde zarif ve süzgün bir duruş yaratır.
0.16 Karat Pırlanta Oval Taşlı Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 21.134 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.403 TL