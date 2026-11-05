0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41867
45.691 TL
PEŞİN FİYATINA 15.230 TL x 3 Taksit
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0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe T11342
14 Ayar, Rose Altın, 2.53 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zamansız halka siluetinin hafif yorumu. Stilinize sessiz bir lüks dokunuşu yapar.
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.230 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.691 TL