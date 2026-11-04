0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69024
61.834 TL
PEŞİN FİYATINA 20.611 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye T11286
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.76 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hafif ve naif çizgilerin mükemmel uyumu. Tek başına ya da üst üste kullanım için ideal.
0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hassas ve alerjik cilt yapısına sahip kişiler bu modeli güvenle takabilir mi?
1- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir ve ciltle uyumlu bir yapı sunar. Çok nadir görülen ileri seviye metal alerjileri dışında günlük yaşamda güvenle kullanılabilir.
2- Pırlantaların ve altının ilk günkü ışıltısını korumak için nasıl bakım yapılmalıdır?
2- Ilık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silinmesi yeterlidir. Parfüm, vücut losyonu ve temizlik kimyasallarından uzak tutulması taşların ve altının ömrünü uzatır.
3- Kargo gönderimi esnasında taşınma güvenliği ve sigorta süreci nasıldır?
3- Tüm gönderilerimiz teslimat anına kadar tam kapsamlı sigorta altında taşınır. Size ürününüz firma güvencesiyle kapınıza kadar gelir.
4- Ürünün taş yuvaları ve sallantılı parçaları uzun süreli kullanım için dayanıklı mıdır?
4- Pırlanta ve 14K altın zamansız materyallerdir. Sert darbelerden korunduğu ve dönemsel tırnak/halka kontrolleri yapıldığı sürece uzun yıllar ilk günkü güzelliğiyle kullanılır.
5- Zaman içerisinde altın yüzeyinde matlaşma veya renk değişimi yaşanır mı?
5- 14 ayar altın madeni oksitlenmez veya kararma yapmaz. Kullanıma bağlı olarak seneler içinde oluşabilecek doğal hafif matlaşmalar ise pratik bir cila/rodaj bakımıyla kolayca tazelenir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.611 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.834 TL