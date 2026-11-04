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0.56 Karat Pırlanta Trend Kolye

Ürün Kodu : DN69042
70.632 TL
PEŞİN FİYATINA 23.544 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.56 Karat Pırlanta Trend Kolye T11289

14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.38 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.56 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Net ışıltısı ve modern duruşuyla bakışları çeken, günün her saatine yakışan zamansız bir parça.
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İade Koşulları

0.56 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Kolyenin gerdana oturan dallı motifi kıyafetlere takılma veya dönme yapar mı?
1- Modül, gerdanın doğal kavisine tam uyum sağlayacak şekilde kavisli tasarlanmış ve pırlanta tırnakları pürüzsüzce işlenmiştir. İki noktadan zincire sabit (integral) olduğu için dönme yapmaz ve kıyafetlere takılmayacak ergonomidedir.
2- Bu kolye gün içerisinde yoğun tempoda kullanılmaya uygun mudur?
2- 3.38 gramlık ideal ağırlığı, sağlam tırnak yapısı ve güvenli halka klips kilit mekanizması sayesinde hem günlük yaşamda hem de hareketli davetlerde güvenle taşınabilir.
3- Kolyenin zincir boyu standart mıdır, uzatma halkası bulunmakta mıdır?
3- Kolyelerimiz gerdanın köprücük kemiği hizasında estetik durması için 42-45 cm standart ölçülerde, isteğe göre ayarlanabilir kademeli halka yapısıyla sunulmaktadır.
4- Zaman içerisinde altının renginde solma veya matlaşma meydana gelir mi?
4- 14 ayar altın kararma veya paslanma yapmaz. Seneler içindeki kullanıma bağlı oluşabilecek doğal hafif matlaşmalar ise pratik bir cila/rodaj bakımıyla ilk günkü parlaklığına döndürülebilir.
5- Ürünün garanti ve bakım kapsamı neleri içermektedir?
5- Ürünümüz imalat hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Dönemsel tırnak kontrolleri, taş bakımı ve profesyonel temizlik işlemleri için yetkili servisimizden destek alabilirsiniz.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.56 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.544 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
70.632 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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