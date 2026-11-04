0.56 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69042
70.632 TL
PEŞİN FİYATINA 23.544 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.56 Karat Pırlanta Trend Kolye T11289
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.38 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.56 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Net ışıltısı ve modern duruşuyla bakışları çeken, günün her saatine yakışan zamansız bir parça.
0.56 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolyenin gerdana oturan dallı motifi kıyafetlere takılma veya dönme yapar mı?
1- Modül, gerdanın doğal kavisine tam uyum sağlayacak şekilde kavisli tasarlanmış ve pırlanta tırnakları pürüzsüzce işlenmiştir. İki noktadan zincire sabit (integral) olduğu için dönme yapmaz ve kıyafetlere takılmayacak ergonomidedir.
2- Bu kolye gün içerisinde yoğun tempoda kullanılmaya uygun mudur?
2- 3.38 gramlık ideal ağırlığı, sağlam tırnak yapısı ve güvenli halka klips kilit mekanizması sayesinde hem günlük yaşamda hem de hareketli davetlerde güvenle taşınabilir.
3- Kolyenin zincir boyu standart mıdır, uzatma halkası bulunmakta mıdır?
3- Kolyelerimiz gerdanın köprücük kemiği hizasında estetik durması için 42-45 cm standart ölçülerde, isteğe göre ayarlanabilir kademeli halka yapısıyla sunulmaktadır.
4- Zaman içerisinde altının renginde solma veya matlaşma meydana gelir mi?
4- 14 ayar altın kararma veya paslanma yapmaz. Seneler içindeki kullanıma bağlı oluşabilecek doğal hafif matlaşmalar ise pratik bir cila/rodaj bakımıyla ilk günkü parlaklığına döndürülebilir.
5- Ürünün garanti ve bakım kapsamı neleri içermektedir?
5- Ürünümüz imalat hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Dönemsel tırnak kontrolleri, taş bakımı ve profesyonel temizlik işlemleri için yetkili servisimizden destek alabilirsiniz.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.56 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 23.544 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
70.632 TL