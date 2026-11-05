0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197189
55.877 TL
PEŞİN FİYATINA 18.626 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11388
14 Ayar, Rose Altın, 3.45 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Abartıdan uzak, sade ve rafine. Parmağınızda gün boyu konforla taşıyabileceğiniz bir parlaklık.
0.27 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.626 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.877 TL