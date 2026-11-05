0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41869
36.110 TL
PEŞİN FİYATINA 12.037 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe T11344
14 Ayar, Rose Altın, 1.84 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik zarafetin modern gardıroptaki yeri. Kulak hatlarınızı yumuşakça taçlandırır.
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.037 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.110 TL