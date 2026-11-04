0.49 Karat Pırlanta Yüzük
Ürün Kodu : DR196653
54.139 TL
PEŞİN FİYATINA 18.046 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.49 Karat Pırlanta Yüzük T11309
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.25 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.32 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zamansız çizgi ve duru ışıltı. Parmağınıza rafine ve klasik bir hava katmak için tasarlandı.
0.49 Karat Pırlanta Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Mücevher alırken dikkat edilmesi gereken pırlantanın 4C kuralı nedir?
1- Pırlantanın değerini ve kalitesini belirleyen uluslararası 4C standardı; Karat (Carat - Ağırlık), Renk (Color), Berraklık (Clarity - Şeffaflık) ve Kesim (Cut - Işığı yansıtma yeteneği) kriterlerinden oluşur.
2- 14 ayar altın mücevherler günlük kullanım için dayanıklı mıdır?
2- Evet, 14 ayar altın (%58,5 saf altın ve %41,5 alaşım) sertlik ve dayanıklılık açısından ideal seviyededir. Eğilmeye, çizilmeye ve günlük darbelere karşı 18 veya 24 ayara göre çok daha dirençlidir.
3- Evde pırlanta takıların parlaklığı pratik olarak nasıl yenilenebilir?
3- Ilık su içerisine birkaç damla yumuşak bulaşık deterjanı damlatıp takıyı birkaç dakika beklettikten sonra yumuşak bir bebek diş fırçasıyla nazikçe fırçalayarak durulayıp kurulamak ilk günkü ışıltısını geri kazandırır.
4- Yüzük ölçüsü alırken veya hediye seçerken nelere dikkat edilmelidir?
4- Parmak ölçüsü gün içindeki sıcaklığa ve saat dilimine göre hafifçe değişebilir. En doğru ölçü akşam saatlerinde, oda sıcaklığında alınan ölçüdür. Hediye alımlarında standart ölçü tercih edilip sonradan ölçü değişimi yaptırılabilir.
5- F-G pırlanta renk derecesi ve SI berraklık sınıfı yüzükteki ışık yansımasını nasıl etkiler
5- F-G renk sınıfı renksiz ve ekstra beyaz kategorisinde olduğundan pırlantalar sarımsı bir gölge oluşturmaz. SI berraklık seviyesindeki mikro izler ise yalnızca uzman büyüteci (lup) altında görülebileceğinden çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlı ışıldar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.49 Karat Pırlanta Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.046 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.139 TL