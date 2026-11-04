0.35 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69056
78.470 TL
PEŞİN FİYATINA 26.157 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.35 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye T11294
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 4.45 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik yuvarlak formun modern yorumu. Işığı her açıdan mükemmel yansıtan yalın bir güzellik.
0.35 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- F-G pırlanta renk sınıflandırması güneş motifine nasıl bir yansıma katar?
1- F-G skalası renksiz ve ekstra beyaz kategorisindedir; beyaz altın güneş zemininde taşların sarımsı bir tona kaymadan tam berraklıkla parlamasını sağlar.
2- SI berraklık derecesi pırlantanın görselliğine olumsuz bir etki yapar mı?
2- Kesinlikle hayır; SI berraklık sınıfındaki mikro izler yalnızca 10 kat büyütmeli profesyonel uzman büyüteci altında görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlıdır.
3- Hassas ve çabuk reaksiyon veren ciltlerde alerjik etki oluşturur mu?
3- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden tüm altın yüzeyler pürüzsüzleştirildiği için kaşıntı, kızarıklık veya alerji riski taşımaz.
4- Kolyenin zincir boyu standart mıdır, uyarlayabilir miyiz?
4- Kolyelerimiz köprücük kemiğinin hemen altına oturacak şekilde 42-45 cm standart uzunluktadır. Talebinize göre zircir boyu uzatılabilmektedir.
5- Kargo gönderimi esnasında taşınma güvenliği ve sigorta süreci nasıldır?
5- Tüm gönderilerimiz teslimat anına kadar tam kapsamlı sigorta altında taşınır. Size ürününüz firma güvencesiyle kapınıza kadar gelir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.35 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 26.157 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
78.470 TL