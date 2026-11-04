0.49 Karat Pırlanta Yaprak Yüzük
Ürün Kodu : DR196828
59.813 TL
PEŞİN FİYATINA 19.938 TL x 3 Taksit
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0.49 Karat Pırlanta Yaprak Yüzük T11310
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.15 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.43 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğal yaprak kıvrımlarının pırlanta ateşiyle buluşması. Parmağınızı saran romantik ve narin bir form.
0.49 Karat Pırlanta Yaprak Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- F-G pırlanta renk derecesi ve SI berraklık sınıfı yüzükteki ışık yansımasını nasıl etkiler?
1- F-G renk sınıfı renksiz ve ekstra beyaz kategorisinde olduğundan pırlantalar sarımsı bir ton oluşturmaz. SI berraklık seviyesindeki mikro izler ise yalnızca uzman büyüteci altında görülebileceğinden çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlı bir ışıltı sunar.
2- Sipariş esnasında parmak ölçüsü seçimi ve teslimat sonrasında ölçü değişimi yapılabilir mi?
2- Yüzük standart veya talep ettiğiniz parmak ölçüsünde hazırlanır. Teslimat sonrasında da yetkili servisimiz aracılığıyla yüzük boylama veya daraltma işlemleri güvenle yaptırılabilir.
3- Hassas cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında bu yüzüğü güvenle takabilir mi?
3- 14 ayar altın anti-alerjenik bir madendir. Tenle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için el yıkarken veya gün boyu kullanımda kaşıntı ve tahriş riski taşımaz.
4- Yüzüğün yaprak aralarındaki taş yuvalarının parlaklığını koruması için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez/yumuşak fırça yardımıyla yaprak panellerinin arası nazikçe temizlenip durulanabilir. Sert kimyasallar ve dezenfektanlardan korunmalıdır.
5- Kargo gönderimi esnasında taşınma güvenliği ve sigorta süreci nasıldır?
5- Tüm gönderilerimiz teslimat anına kadar tam kapsamlı sigorta altında taşınır. Size ürününüz firma güvencesiyle kapınıza kadar gelir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.49 Karat Pırlanta Yaprak Yüzük
PEŞİN FİYATINA 19.938 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.813 TL