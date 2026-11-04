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0.49 Karat Pırlanta Yaprak Yüzük

Ürün Kodu : DR196828
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59.813 TL
PEŞİN FİYATINA 19.938 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.49 Karat Pırlanta Yaprak Yüzük T11310

14 Ayar, Beyaz Altın, 3.15 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.43 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğal yaprak kıvrımlarının pırlanta ateşiyle buluşması. Parmağınızı saran romantik ve narin bir form.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

0.49 Karat Pırlanta Yaprak Yüzük Sıkça Sorulan Sorular

1- F-G pırlanta renk derecesi ve SI berraklık sınıfı yüzükteki ışık yansımasını nasıl etkiler?
1- F-G renk sınıfı renksiz ve ekstra beyaz kategorisinde olduğundan pırlantalar sarımsı bir ton oluşturmaz. SI berraklık seviyesindeki mikro izler ise yalnızca uzman büyüteci altında görülebileceğinden çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlı bir ışıltı sunar.
2- Sipariş esnasında parmak ölçüsü seçimi ve teslimat sonrasında ölçü değişimi yapılabilir mi?
2- Yüzük standart veya talep ettiğiniz parmak ölçüsünde hazırlanır. Teslimat sonrasında da yetkili servisimiz aracılığıyla yüzük boylama veya daraltma işlemleri güvenle yaptırılabilir.
3- Hassas cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında bu yüzüğü güvenle takabilir mi?
3- 14 ayar altın anti-alerjenik bir madendir. Tenle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için el yıkarken veya gün boyu kullanımda kaşıntı ve tahriş riski taşımaz.
4- Yüzüğün yaprak aralarındaki taş yuvalarının parlaklığını koruması için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez/yumuşak fırça yardımıyla yaprak panellerinin arası nazikçe temizlenip durulanabilir. Sert kimyasallar ve dezenfektanlardan korunmalıdır.
5- Kargo gönderimi esnasında taşınma güvenliği ve sigorta süreci nasıldır?
5- Tüm gönderilerimiz teslimat anına kadar tam kapsamlı sigorta altında taşınır. Size ürününüz firma güvencesiyle kapınıza kadar gelir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.49 Karat Pırlanta Yaprak Yüzük
PEŞİN FİYATINA 19.938 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.813 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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