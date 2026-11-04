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0.24 Karat Pırlanta Yaprak Kolye

Ürün Kodu : DN69136
40.565 TL
PEŞİN FİYATINA 13.522 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.24 Karat Pırlanta Yaprak Kolye T11298

14 Ayar, Beyaz Altın, 2.40 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın zarif kıvrımlarını taşır. Boynunuzda süzülen taze ve son derece estetik bir motif.
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İade Koşulları

0.24 Karat Pırlanta Yaprak Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Kolyedeki F-G pırlanta renk derecesi yaprak detaylarına nasıl bir parlaklık katar?
1- F-G skalası renksiz ve ekstra beyaz kategoridedir. Yaprak motifleri üzerine oturtulan pırlantaların sarımsı bir tona kaymadan tam berraklıkla parlamasını sağlar.
2- SI berraklık sınıfı pırlantaların dışarıdan bakıldığındaki şeffaflığını etkiler mi?
2- Hayır, SI berraklık seviyesindeki doğal mikro izler yalnızca 10 kat büyütmeli profesyonel uzman merceği (lup) altında görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlıdır.
3- Satın alacağımız kolyenin sertifikasında hangi teknik detaylar onaylı olarak belirtilir?
3- Tarafınıza sunulacak resimli mücevher sertifikasında 0.24 ct toplam pırlanta ağırlığı, F-G renk, SI berraklık sınıfları, 14K altın ayarı ve stok kodu yer almaktadır.
4- Kolyenin ilk günkü ışıltısını muhafaza etmesi için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez yardımıyla barların arası nazikçe temizlenebilir. Parfüm, dezenfektan ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye siparişlerinde ambalajlama ve sunum süreci nasıl gerçekleşiyor?
5- Kolyeniz; lüks korumalı mücevher kutusu, firma sertifika kartı, varsa hediye ürünü ile birlikte eksiksiz olarak paketlenip teslim edilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.24 Karat Pırlanta Yaprak Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.522 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.565 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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