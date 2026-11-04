0.24 Karat Pırlanta Yaprak Kolye
Ürün Kodu : DN69136
40.565 TL
PEŞİN FİYATINA 13.522 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.24 Karat Pırlanta Yaprak Kolye T11298
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.40 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın zarif kıvrımlarını taşır. Boynunuzda süzülen taze ve son derece estetik bir motif.
0.24 Karat Pırlanta Yaprak Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolyedeki F-G pırlanta renk derecesi yaprak detaylarına nasıl bir parlaklık katar?
1- F-G skalası renksiz ve ekstra beyaz kategoridedir. Yaprak motifleri üzerine oturtulan pırlantaların sarımsı bir tona kaymadan tam berraklıkla parlamasını sağlar.
2- SI berraklık sınıfı pırlantaların dışarıdan bakıldığındaki şeffaflığını etkiler mi?
2- Hayır, SI berraklık seviyesindeki doğal mikro izler yalnızca 10 kat büyütmeli profesyonel uzman merceği (lup) altında görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlıdır.
3- Satın alacağımız kolyenin sertifikasında hangi teknik detaylar onaylı olarak belirtilir?
3- Tarafınıza sunulacak resimli mücevher sertifikasında 0.24 ct toplam pırlanta ağırlığı, F-G renk, SI berraklık sınıfları, 14K altın ayarı ve stok kodu yer almaktadır.
4- Kolyenin ilk günkü ışıltısını muhafaza etmesi için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez yardımıyla barların arası nazikçe temizlenebilir. Parfüm, dezenfektan ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye siparişlerinde ambalajlama ve sunum süreci nasıl gerçekleşiyor?
5- Kolyeniz; lüks korumalı mücevher kutusu, firma sertifika kartı, varsa hediye ürünü ile birlikte eksiksiz olarak paketlenip teslim edilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.24 Karat Pırlanta Yaprak Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.522 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.565 TL