0.41 Karat Pırlanta Yaprak Küpe
Ürün Kodu : DE41761
48.950 TL
PEŞİN FİYATINA 16.317 TL x 3 Taksit
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0.41 Karat Pırlanta Yaprak Küpe T11270
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.45 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.34 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğadan ilham alan zarif yaprak formu. Yüzünüzde süzülen son derece feminen ve narin bir detay.
0.41 Karat Pırlanta Yaprak Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
1- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
2- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
2- Akıcı yaprak/sarmaşık motifli yapısı ve pırlanta taşların sıralı yerleşimiyle öne çıkan bu model, doğadan ilham alan modern hatları zarif bir şıklıkla bir araya getirir. Kulakta akıcı ve dikkat çekici bir görünüm oluşturur.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
4- Pırlanta küpeler uzun yıllar kullanılabilir mi?
4- Doğru kullanım ve düzenli bakımla pırlanta küpeler uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Taş yuvalarının belirli aralıklarla profesyonel olarak kontrol ettirilmesi ve uygun koşullarda saklanması önerilir.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.41 Karat Pırlanta Yaprak Küpe
PEŞİN FİYATINA 16.317 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
48.950 TL