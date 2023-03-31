0.46 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR74428
47.328 TL
43.728 TL
PEŞİN FİYATINA 14.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3052Rose Altın, 14 Ayar, 1.77 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.22 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şıklık Esintisi ile Pırlanta Trend Yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren özel bir tasarıma sahip olan bir yüzüktür. Bu yüzük, pırlanta taşıyla dikkat çekerken, benzersiz tasarımıyla da göz kamaştırır. Şıklığıyla her anınıza değer katan bu yüzük, özel günlerinizde veya günlük hayatta kullanabileceğiniz şık bir aksesuardır.
0.46 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.77 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Evet, sipariş esnasında yüzük ölçüsü seçimi yapabilirsiniz. Yüzüğünüz seçtiğiniz ölçüye göre özel üretilmektedir. Yüzük ölçünüzü bilmediğiniz veya listede olmayan ölçü tercihleriniz için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.46 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.46 Karat Pırlanta Trend Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez Lizay Pırlanta mağazaları ve satış noktalarında yetkili uzmanlarca kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.46 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.576 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.328 TL
43.728 TL
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