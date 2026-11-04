0.45 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR196432
47.582 TL
PEŞİN FİYATINA 15.861 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.45 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük T11308
14 Ayar, Rose Altın, 2.10 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.32 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Köşeli formların sofistike zarafeti. Işığı net kırılmalarla yansıtan son derece şık bir duruş.
0.45 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Satın alacağımız yüzüğün resmi sertifikasında hangi bilgiler onaylı olarak yer almaktadır?
1- Tarafınıza sunulacak firmamıza ait mücevher sertifikasında 0.45 ct toplam pırlanta ağırlığı, F renk, VS-SI berraklık sınıfları, 14K altın ayarı ve ürün kodu eksiksiz olarak belgelenir.
2- Yüzüğün iç kısmında resmi altın ayarı ve üretim mührü yer alıyor mu?
2- Evet, yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve orijinalliği temsil eden üretici mührü hassas lazer işleme ile yer almaktadır.
3- F renk pırlanta kalitesi ve VS-SI berraklık sınıfı yüzükteki ışık yansımasını nasıl etkiler?
3- F renk sınıfı renksiz/ekstra beyaz kategorisinde yer aldığı için taşlar ekstra parlak ve berrak bir kırılma sunar. VS-SI berraklık derecesi ise baget kesimin pürüzsüz ayna etkisini destekleyerek maksimum şeffaflık sağlar.
4- Mücevher alırken dikkat edilmesi gereken pırlantanın 4C kuralı nedir?
4- Pırlantanın değerini ve kalitesini belirleyen uluslararası 4C standardı; Karat (Carat - Ağırlık), Renk (Color), Berraklık (Clarity - Şeffaflık) ve Kesim (Cut - Işığı yansıtma yeteneği) kriterlerinden oluşur.
5- Yüzük ölçüsü alırken veya hediye seçerken nelere dikkat edilmelidir?
5- Parmak ölçüsü gün içindeki sıcaklığa ve saat dilimine göre hafifçe değişebilir. En doğru ölçü akşam saatlerinde, oda sıcaklığında alınan ölçüdür. Hediye alımlarında standart ölçü tercih edilip sonradan ölçü değişimi yaptırılabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.45 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.861 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.582 TL