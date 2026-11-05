0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE41840
61.757 TL
PEŞİN FİYATINA 20.586 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe T11336
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.38 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.44 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dengeli parıltısı ve akıcı hatlarıyla öne çıkan, günün her saatine uyum sağlayan modern bir imza.
0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 20.586 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.757 TL