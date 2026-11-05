0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69268
41.803 TL
PEŞİN FİYATINA 13.934 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye T11369
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yalın yapısı ve dengeli parıltısıyla her anınıza uyum sağlayan modern bir aksesuar.
0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.934 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.803 TL