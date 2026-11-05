1.00 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
Ürün Kodu : DL06404
150.168 TL
PEŞİN FİYATINA 50.056 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.00 Karat Pırlanta Trend Kelepçe T11355
14 Ayar, Rose Altın, 8.52 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.00 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güçlü duruşu ve pırlanta sırasıyla bilekte büyüleyici bir siluet. Zamansız bir lüks yatırımı.
1.00 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 50.056 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
150.168 TL