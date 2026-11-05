0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
Ürün Kodu : DR197230
42.912 TL
PEŞİN FİYATINA 14.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük T11398
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.56 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çiçek motifinin zarif işçilikle yorumlanması. Parmağınızda taze ve romantik bir dokunuş.
0.22 Karat Pırlanta Çiçek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.912 TL