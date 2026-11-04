DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe

Ürün Kodu : DE35812
62.765 TL
PEŞİN FİYATINA 20.922 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe T11258

14 Ayar, Beyaz Altın, 3.20 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş çizgilere sahip yalın bir dokunuş. Günün her anında tarzınıza ışıltılı bir dinamizm ekler.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular

1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
1- Oval formdaki taş detayları ve pırlanta işlemeli halka tasarımıyla dikkat çeken bu model, klasik mücevher estetiğini zarif dokunuşlarla bir araya getirir. Hareketli tasarımı sayesinde kulakta dikkat çekici bir görünüm oluşturur.
2- Oval tasarımlı pırlanta küpeler hangi kıyafetlerle kombinlenebilir?
2- Oval taş detayları ve zarif halka formuyla öne çıkan küpeler; klasik elbiseler, şık davet kombinleri ve günlük kıyafetlerle uyum sağlar. Hem sade hem de gösterişli stilleri tamamlamak için tercih edilebilir.
3- Sallantılı pırlanta küpeler kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
3- Küpelerin tasarımını ve taşların güvenliğini korumak için kullanım sırasında sert darbelere maruz bırakılmaması önerilir. Spor yaparken, uyurken ve yoğun fiziksel aktiviteler sırasında çıkarılması tavsiye edilir.
4- Pırlanta küpeler uzun yıllar kullanılabilir mi?
4- Doğru kullanım ve düzenli bakımla pırlanta küpeler uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Taş yuvalarının belirli aralıklarla profesyonel olarak kontrol ettirilmesi ve uygun koşullarda saklanması önerilir.
5- Bu model hangi özel günler için hediye edilebilir?
5- Zamansız tasarımı ve pırlanta detaylarıyla doğum günü, yıl dönümü, Sevgililer Günü ve diğer özel anlar için anlamlı bir hediye alternatifidir. Klasik ve zarif mücevherlerden hoşlananlar için şık bir seçimdir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 20.922 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.765 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
T-Soft Premium