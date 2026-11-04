0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE35812
62.765 TL
PEŞİN FİYATINA 20.922 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe T11258
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.20 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş çizgilere sahip yalın bir dokunuş. Günün her anında tarzınıza ışıltılı bir dinamizm ekler.
0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
1- Oval formdaki taş detayları ve pırlanta işlemeli halka tasarımıyla dikkat çeken bu model, klasik mücevher estetiğini zarif dokunuşlarla bir araya getirir. Hareketli tasarımı sayesinde kulakta dikkat çekici bir görünüm oluşturur.
2- Oval tasarımlı pırlanta küpeler hangi kıyafetlerle kombinlenebilir?
2- Oval taş detayları ve zarif halka formuyla öne çıkan küpeler; klasik elbiseler, şık davet kombinleri ve günlük kıyafetlerle uyum sağlar. Hem sade hem de gösterişli stilleri tamamlamak için tercih edilebilir.
3- Sallantılı pırlanta küpeler kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
3- Küpelerin tasarımını ve taşların güvenliğini korumak için kullanım sırasında sert darbelere maruz bırakılmaması önerilir. Spor yaparken, uyurken ve yoğun fiziksel aktiviteler sırasında çıkarılması tavsiye edilir.
4- Pırlanta küpeler uzun yıllar kullanılabilir mi?
4- Doğru kullanım ve düzenli bakımla pırlanta küpeler uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Taş yuvalarının belirli aralıklarla profesyonel olarak kontrol ettirilmesi ve uygun koşullarda saklanması önerilir.
5- Bu model hangi özel günler için hediye edilebilir?
5- Zamansız tasarımı ve pırlanta detaylarıyla doğum günü, yıl dönümü, Sevgililer Günü ve diğer özel anlar için anlamlı bir hediye alternatifidir. Klasik ve zarif mücevherlerden hoşlananlar için şık bir seçimdir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 20.922 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
62.765 TL