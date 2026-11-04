0.27 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : DR195073
45.058 TL
PEŞİN FİYATINA 15.019 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.27 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük T11300
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik duruşun narin yorumu. Parmağınızda abartısız ama belirgin bir ışıltı yaratır.
0.27 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Sipariş esnasında parmak ölçüsü nasıl belirlenir, sonradan ölçü değişimi yapılabilir mi?
Yüzük standart veya talep ettiğiniz parmak ölçüsünde hazırlanır. Teslimat sonrasında da firmamız aracılığıyla yüzük boylama/daraltma işlemleri güvenle gerçekleştirilebilir.
2- F-G pırlanta renk derecesi beyaz altın oval yüzükte nasıl bir yansıma oluşturur?
2- F-G skalası renksiz ve ekstra beyaz kategorisindedir. Beyaz altın halo zeminle bütünleşerek taşların sarımsı bir ton barındırmadan berrak ve büyüleyici bir parlaklıkla ışıldamasını sağlar.
3- Yüzüğün iç kısmında resmi damga ve sertifika kayıtları bulunmakta mıdır?
3- Yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve markamıza ait üretim mührü hassas lazer işleme ile yer almaktadır.
4- Yüzüğün taş aralarının parlaklığını koruması için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez/yumuşak fırça yardımıyla taş yuvaları nazikçe temizlenip durulanabilir. Sert kimyasallar ve dezenfektanlardan korunmalıdır.
5- 14 ayar beyaz altın yüzük zaman içerisinde sararma veya matlaşma yapar mı?
5- 4 ayar altın paslanmaz. Ancak günlük el kullanımı, su ve temas kaynaklı seneler içinde oluşabilecek hafif rodaj aşınmaları pratik bir cila/rodaj bakımıyla ilk günkü yeniliğine döndürülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.27 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.019 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.058 TL