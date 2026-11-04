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0.27 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük

Ürün Kodu : DR195073
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45.058 TL
PEŞİN FİYATINA 15.019 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.27 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük T11300

14 Ayar, Beyaz Altın, 2.50 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik duruşun narin yorumu. Parmağınızda abartısız ama belirgin bir ışıltı yaratır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

0.27 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük Sıkça Sorulan Sorular

1- Sipariş esnasında parmak ölçüsü nasıl belirlenir, sonradan ölçü değişimi yapılabilir mi?
Yüzük standart veya talep ettiğiniz parmak ölçüsünde hazırlanır. Teslimat sonrasında da firmamız aracılığıyla yüzük boylama/daraltma işlemleri güvenle gerçekleştirilebilir.
2- F-G pırlanta renk derecesi beyaz altın oval yüzükte nasıl bir yansıma oluşturur?
2- F-G skalası renksiz ve ekstra beyaz kategorisindedir. Beyaz altın halo zeminle bütünleşerek taşların sarımsı bir ton barındırmadan berrak ve büyüleyici bir parlaklıkla ışıldamasını sağlar.
3- Yüzüğün iç kısmında resmi damga ve sertifika kayıtları bulunmakta mıdır?
3- Yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve markamıza ait üretim mührü hassas lazer işleme ile yer almaktadır.
4- Yüzüğün taş aralarının parlaklığını koruması için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez/yumuşak fırça yardımıyla taş yuvaları nazikçe temizlenip durulanabilir. Sert kimyasallar ve dezenfektanlardan korunmalıdır.
5- 14 ayar beyaz altın yüzük zaman içerisinde sararma veya matlaşma yapar mı?
5- 4 ayar altın paslanmaz. Ancak günlük el kullanımı, su ve temas kaynaklı seneler içinde oluşabilecek hafif rodaj aşınmaları pratik bir cila/rodaj bakımıyla ilk günkü yeniliğine döndürülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.27 Karat Pırlanta Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.019 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.058 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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