0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN68418
45.720 TL
PEŞİN FİYATINA 15.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye T11273
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.77 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern hatların narin pırlanta ateşiyle buluşması. Günlük kıyafetlerinize anında zarafet ekler.
0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolyenin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
1- Oval halo (çerçeveli) formdaki tasarımı, merkezdeki ana pırlanta taşın etrafını saran mikro pırlanta halkası ve pırlanta detaylı kulp işçiliğiyle öne çıkar. Klasik mücevher estetiğini zarafetle buluşturan bu model, boyunda ışıltılı ve hacimli bir duruş sergiler.
2- Hassas ciltlere uygun mudur?
2- 14 ayar beyaz altın kolyeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
3- Beyaz altın pırlanta kolye hangi takılarla kombinlenebilir?
3- Beyaz altın pırlanta kolye; oval formlu veya halo modelli pırlanta küpe, zarif bileklik ve yüzük modelleriyle mükemmel bir bütünlük oluşturur.
4- Pırlanta kolye uzun yıllar kullanılabilir mi?
4- Doğru kullanım ve düzenli bakımla pırlanta kolye uzun yıllar boyunca ilk günkü ışıltısını korur. Taş tırnaklarının belirli aralıklarla profesyonel olarak kontrol ettirilmesi önerilir.
5- F-G renk pırlanta kalitesi ne anlama gelir?
5- Pırlanta renk skalasında F-G renk sınıfı, renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer almaktadır. Taşların sarımsı tonlar barındırmadan berrak ve maksimum beyazlıkta parlamasını sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.240 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.720 TL