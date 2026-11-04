0.43 Karat Pırlanta Zarif Kolye T11293

1- Bu sallantılı model hangi giyim tarzlarıyla en şık duruşu sergiler? 1- Özellikle kruvaze ceketler, V-yaka bluzlar, açık yaka gömlekler ve gece elbiseleri ile dikey formu tamamen ön plana çıkarak dikkat çekici bir stil sunar.

2- Satın alınan pırlanta kolyenin sertifikası hangi bilgileri kapsar? 2- Orijinal sertifikada; kolyenin toplam 0.43 ct pırlanta ağırlığı, F renk ve VS-SI berraklık sınıfları, 14K altın ayarı ve resmi stok kodu onaylı olarak belirtilir.

3- Hassas ve çabuk reaksiyon veren ciltlerde alerjik etki oluşturur mu? 3- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden tüm altın yüzeyler pürüzsüzleştirildiği için kaşıntı, kızarıklık veya alerji riski taşımaz.

4- Zamanla altının parlaklığında azalma olursa evde nasıl temizlenmelidir? 4- Ilık suya eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bezle nazikçe silinerek durulanabilir. Parfüm, dezenfektan ve çamaşır suyu gibi klorlu maddelerden korunmalıdır.