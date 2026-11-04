0.43 Karat Pırlanta Zarif Kolye
Ürün Kodu : DN69052
76.718 TL
PEŞİN FİYATINA 25.573 TL x 3 Taksit
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0.43 Karat Pırlanta Zarif Kolye T11293
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.75 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Baget
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Adı gibi narin ve süzgün bir siluet. Dekoltenize sofistike ve zamansız bir hava katar.
0.43 Karat Pırlanta Zarif Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Bu sallantılı model hangi giyim tarzlarıyla en şık duruşu sergiler?
1- Özellikle kruvaze ceketler, V-yaka bluzlar, açık yaka gömlekler ve gece elbiseleri ile dikey formu tamamen ön plana çıkarak dikkat çekici bir stil sunar.
2- Satın alınan pırlanta kolyenin sertifikası hangi bilgileri kapsar?
2- Orijinal sertifikada; kolyenin toplam 0.43 ct pırlanta ağırlığı, F renk ve VS-SI berraklık sınıfları, 14K altın ayarı ve resmi stok kodu onaylı olarak belirtilir.
3- Hassas ve çabuk reaksiyon veren ciltlerde alerjik etki oluşturur mu?
3- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden tüm altın yüzeyler pürüzsüzleştirildiği için kaşıntı, kızarıklık veya alerji riski taşımaz.
4- Zamanla altının parlaklığında azalma olursa evde nasıl temizlenmelidir?
4- Ilık suya eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bezle nazikçe silinerek durulanabilir. Parfüm, dezenfektan ve çamaşır suyu gibi klorlu maddelerden korunmalıdır.
5- Hangi özel kutlamalar ve anlar için unutulmaz bir hediye seçeneğidir?
5- Y-formundaki heykelsi tasarımı ve 0.43 ct F renk pırlanta zenginliğiyle doğum günleri, evlilik yıl dönümleri, Sevgililer Günü, tebrik ve terfi hediyeleri için son derece prestijli bir seçenektir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.43 Karat Pırlanta Zarif Kolye
PEŞİN FİYATINA 25.573 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
76.718 TL