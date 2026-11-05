0.10 Karat Pırlanta Trend Bileklik
Ürün Kodu : DB18141
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35.021 TL
PEŞİN FİYATINA 11.674 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Trend Bileklik T11313
14 Ayar, Rose Altın, 2.31 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sade hatların günlük şıklıkla buluşması. Her anınıza zarafetle eşlik edecek son derece naif bir dokunuş.
0.10 Karat Pırlanta Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.674 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.021 TL