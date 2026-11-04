0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR196023
73.334 TL
PEŞİN FİYATINA 24.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11301
14 Ayar, Rose Altın, 3.38 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş tasarım anlayışının zarif bir dışavurumu. Günlük kullanımda modern bir şıklık sunar.
0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- F renk pırlanta kalitesi ve VS-SI berraklık derecesi yüzükteki ışık kırılmasını nasıl etkiler?
1- F renk, pırlanta skalasında renksiz/ekstra beyaz sınıftadır; taşlar sarımsı bir kırılma yapmaz. VS-SI berraklık kombinasyonu ise pırlantaların iç yapısının son derece şeffaf ve berrak durmasını sağlayarak taşların aydınlık ışıldamasını destekler.
2- Yüzük siparişlerinde parmak ölçüsü ayarlaması (boylama) yapılabilir mi?
2- Evet, yüzüğü sipariş ederken parmak ölçünüzü seçebileceğiniz gibi, ürünü teslim aldıktan sonra da yetkili servisimiz aracılığıyla yüzük boylama veya daraltma işlemleri güvenle yaptırılabilir.
3- Kargo gönderimi esnasında taşınma güvenliği ve sigorta süreci nasıldır?
3- Tüm gönderilerimiz teslimat anına kadar tam kapsamlı sigorta altında taşınır. Size ürününüz firma güvencesiyle kapınıza kadar gelir.
4- Hassas ve çabuk reaksiyon veren cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında bu yüzüğü takabilir mi?
4- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için alerji, kaşıntı veya kızarıklık riski taşımaz.
5- Bu yüzük modeli alyans veya diğer pırlanta yüzüklerle birlikte takılabilir mi?
5- Üst tablası geniş ve gösterişli olduğu için genellikle sol veya sağ elde tek başına başrol parçası olarak kullanılması önerilir; ancak sade düz bir alyansın yanına da şık bir kontrast katar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
73.334 TL