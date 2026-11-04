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0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük

Ürün Kodu : DR196023
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73.334 TL
PEŞİN FİYATINA 24.445 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11301

14 Ayar, Rose Altın, 3.38 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş tasarım anlayışının zarif bir dışavurumu. Günlük kullanımda modern bir şıklık sunar.
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İade Koşulları

0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük Sıkça Sorulan Sorular

1- F renk pırlanta kalitesi ve VS-SI berraklık derecesi yüzükteki ışık kırılmasını nasıl etkiler?
1- F renk, pırlanta skalasında renksiz/ekstra beyaz sınıftadır; taşlar sarımsı bir kırılma yapmaz. VS-SI berraklık kombinasyonu ise pırlantaların iç yapısının son derece şeffaf ve berrak durmasını sağlayarak taşların aydınlık ışıldamasını destekler.
2- Yüzük siparişlerinde parmak ölçüsü ayarlaması (boylama) yapılabilir mi?
2- Evet, yüzüğü sipariş ederken parmak ölçünüzü seçebileceğiniz gibi, ürünü teslim aldıktan sonra da yetkili servisimiz aracılığıyla yüzük boylama veya daraltma işlemleri güvenle yaptırılabilir.
3- Kargo gönderimi esnasında taşınma güvenliği ve sigorta süreci nasıldır?
3- Tüm gönderilerimiz teslimat anına kadar tam kapsamlı sigorta altında taşınır. Size ürününüz firma güvencesiyle kapınıza kadar gelir.
4- Hassas ve çabuk reaksiyon veren cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında bu yüzüğü takabilir mi?
4- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için alerji, kaşıntı veya kızarıklık riski taşımaz.
5- Bu yüzük modeli alyans veya diğer pırlanta yüzüklerle birlikte takılabilir mi?
5- Üst tablası geniş ve gösterişli olduğu için genellikle sol veya sağ elde tek başına başrol parçası olarak kullanılması önerilir; ancak sade düz bir alyansın yanına da şık bir kontrast katar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
73.334 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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