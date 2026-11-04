0.49 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11301

1- F renk pırlanta kalitesi ve VS-SI berraklık derecesi yüzükteki ışık kırılmasını nasıl etkiler? 1- F renk, pırlanta skalasında renksiz/ekstra beyaz sınıftadır; taşlar sarımsı bir kırılma yapmaz. VS-SI berraklık kombinasyonu ise pırlantaların iç yapısının son derece şeffaf ve berrak durmasını sağlayarak taşların aydınlık ışıldamasını destekler.

2- Yüzük siparişlerinde parmak ölçüsü ayarlaması (boylama) yapılabilir mi? 2- Evet, yüzüğü sipariş ederken parmak ölçünüzü seçebileceğiniz gibi, ürünü teslim aldıktan sonra da yetkili servisimiz aracılığıyla yüzük boylama veya daraltma işlemleri güvenle yaptırılabilir.

3- Kargo gönderimi esnasında taşınma güvenliği ve sigorta süreci nasıldır? 3- Tüm gönderilerimiz teslimat anına kadar tam kapsamlı sigorta altında taşınır. Size ürününüz firma güvencesiyle kapınıza kadar gelir.

4- Hassas ve çabuk reaksiyon veren cilt yapısına sahip kişiler el yıkama esnasında bu yüzüğü takabilir mi? 4- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden iç yüzeyi pürüzsüz işlendiği için alerji, kaşıntı veya kızarıklık riski taşımaz.