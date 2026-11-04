0.17 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41614
51.898 TL
PEŞİN FİYATINA 17.299 TL x 3 Taksit
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0.17 Karat Pırlanta Halka Küpe T11267
14 Ayar, Rose Altın, 3.36 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı yumuşakça yansıtan narin form. Kulak memenizde süzülen yalın ve sofistike bir dokunuş.
0.17 Karat Pırlanta Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin tasarımında hangi öne çıkan detaylar bulunmaktadır?
1- Oval/u-formlu zarif yapısı ve ön yüzeyine sıralı bir şekilde işlenen pırlanta taşlarıyla öne çıkan bu model, klasik halka tasarımını modern ve akıcı çizgilerle birleştirir. Kulak anatomisine mükemmel uyum sağlayarak estetik bir duruş sunar.
2- Pırlantaların F-G renk sınıfı neyi ifade eder?
2- F-G renk sınıfı, pırlantanın "renksiz" ve "nadir beyaz" grubunda yer aldığını gösterir. Bu yüksek renk kalitesi, taşların sarımsı tonlar barındırmadan berrak ve ışıl ışıl parlamasını sağlar.
3- Küpelerin kilit mekanizması ve kullanımı nasıldır?
3- Ergonomik dahili halka klips sistemine sahiptir. Kolayca açılıp kapanabilir, kulak memenizi tam kavrayarak güvenli bir kullanım sunar.
4- Oval pırlanta halka küpeler hangi kıyafetlerle kombinlenebilir?
4- Oval yapısı ve modern tasarımı sayesinde günlük spor-şık kombinlerden iş kıyafetlerine ve gece elbiselerine kadar her tarza mükemmel uyum sağlar.
5- Diğer kulak takılarıyla birlikte kombinlenebilir mi?
5- Evet, orta boy oval formu sayesinde kıkırdak küpeleri veya ek kulak deliklerindeki minimalist saplama (stud) küpelerle şık bir çoklu (stack) kombin oluşturabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.17 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 17.299 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.898 TL