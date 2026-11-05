0.36 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
Ürün Kodu : DR176351
53.304 TL
PEŞİN FİYATINA 17.768 TL x 3 Taksit
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0.36 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T11378
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın yarım dairesel dizilimi. Tek başına ya da tektaşlarla mükemmel uyum sağlayan zamansız bir klasik.
0.36 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.768 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
53.304 TL