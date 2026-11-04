0.07 Karat Pırlanta Kavisli Kolye
Ürün Kodu : DN69034
60.245 TL
PEŞİN FİYATINA 20.082 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Pırlanta Kavisli Kolye T11287
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.88 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yumuşak kavisli yapısıyla dekolteye zarifçe oturan, minimalist ve ultra hafif bir tasarım.
0.07 Karat Pırlanta Kavisli Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolyenin klips sistemi kullanım esnasında ne kadar güvenlidir?
1- Kolyede pratik takıp çıkarmaya imkan tanıyan son derece güvenli bir halka klips kilit mekanizması yer almaktadır. Bu kilit yapısı kolyenin kendiliğinden açılmasını veya kaybolmasını önler.
2- Tasarımda yer alan pırlantaların karat değeri ve berraklık sınıfı nedir?
2- Model üzerinde zarif bir hat boyunca sıralanmış toplam 0.07 karat pırlanta (D1: 0,07 ct) bulunmaktadır. Taşlar F-G renk (nadir beyaz) ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Gündelik kombinlerle rahatça kullanılabilir mi, yoksa ağır bir stil midir?
3- 3.88 gramlık kaliteli dokusu ve modern dikey kavis çizgisi sayesinde tişört-jean kombinlerinden şık ofis kıyafetlerine ve özel akşam yemeklerine rahatlıkla eşlik eder.
4-Bu dikey kavisli kolye en çok hangi yaka stillerine yakışır?
4- V-yaka bluzlar, açık yaka elbiseler ve düğmeleri hafif açılmış gömleklerle kullanıldığında dikey akıcı formu ön plana çıkarak mükemmel bir odak noktası oluşturur.
5- Zaman içerisinde altın yüzeyinde matlaşma veya renk değişimi yaşanır mı?
5- 14 ayar altın madeni oksitlenmez veya kararma yapmaz. Kullanıma bağlı olarak seneler içinde oluşabilecek doğal hafif matlaşmalar ise pratik bir cila/rodaj bakımıyla kolayca tazelenir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.07 Karat Pırlanta Kavisli Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.082 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.245 TL