0.35 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41508
69.859 TL
PEŞİN FİYATINA 23.286 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.35 Karat Pırlanta Halka Küpe T11262
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.35 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Duru ve dengeli tasarım anlayışı. Kulaklarınızda hafif ama fark yaratan zamansız bir parlaklık.
0.35 Karat Pırlanta Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin tasarımında hangi geometrik detaylar ön plana çıkmaktadır?
1- Halka formu üzerine yerleştirilmiş kare/küp biçimindeki modern motifler ve aralarına işlenen pırlanta detayları, tasarıma ritmik ve mimari bir estetik kazandırır. Parlatılmış altın yüzeyler ile pırlantanın ışıltısı çağdaş bir şıklık sunar.
2- Küpelerin kilit ve kullanım yapısı ergonomik midir?
2- Görselde görüldüğü üzere dahili halka klips mekanizmasına sahiptir. Kulak memenizi tam kavrayarak gün boyu takılma veya düşme riski olmadan güvenli ve konforlu bir kullanım sunar.
3- Pırlanta halka küpelerin bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- Pırlantaların ve kare altın yüzeylerin ışıltısını korumak için ılık su ve yumuşak bir bezle silinmesi yeterlidir. Parfüm, krem ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallardan uzak tutulması tavsiye edilir.
4- Ürün garanti belgesi ve özel kutusuyla mı teslim edilir?
4- Evet, tüm ürünlerimiz 14K altın ayarını ve 0,35 ct F-G SI pırlanta detaylarını belgeleyen orijinal mücevher sertifikası ve özel şık hediye kutusunda gönderilmektedir.
5- Bu özel tasarım model hangi özel günler için tercih edilebilir?
5- Modern ve mimari tasarımıyla doğum günü, yıl dönümü, mezuniyet veya yeni iş tebriği gibi anlamlı anlarda sevdiklerinize sunabileceğiniz prestijli ve zamansız bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.35 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 23.286 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.859 TL