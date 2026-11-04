0.35 Karat Pırlanta Halka Küpe T11262

1- Küpelerin tasarımında hangi geometrik detaylar ön plana çıkmaktadır? 1- Halka formu üzerine yerleştirilmiş kare/küp biçimindeki modern motifler ve aralarına işlenen pırlanta detayları, tasarıma ritmik ve mimari bir estetik kazandırır. Parlatılmış altın yüzeyler ile pırlantanın ışıltısı çağdaş bir şıklık sunar.

2- Küpelerin kilit ve kullanım yapısı ergonomik midir? 2- Görselde görüldüğü üzere dahili halka klips mekanizmasına sahiptir. Kulak memenizi tam kavrayarak gün boyu takılma veya düşme riski olmadan güvenli ve konforlu bir kullanım sunar.

3- Pırlanta halka küpelerin bakımı nasıl yapılmalıdır? 3- Pırlantaların ve kare altın yüzeylerin ışıltısını korumak için ılık su ve yumuşak bir bezle silinmesi yeterlidir. Parfüm, krem ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallardan uzak tutulması tavsiye edilir.

4- Ürün garanti belgesi ve özel kutusuyla mı teslim edilir? 4- Evet, tüm ürünlerimiz 14K altın ayarını ve 0,35 ct F-G SI pırlanta detaylarını belgeleyen orijinal mücevher sertifikası ve özel şık hediye kutusunda gönderilmektedir.