DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

0.36 Karat Pırlanta Çift Sallatalı Kolye

Ürün Kodu : DN68936
60.845 TL
PEŞİN FİYATINA 20.282 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

0.36 Karat Pırlanta Çift Sallatalı Kolye T11276

14 Ayar, Beyaz Altın, 3.48 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hareketli ve ışıltılı iki narin dokunuş. Adımlarınızla birlikte teninizde süzülen modern bir estetik.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

0.36 Karat Pırlanta Çift Sallatalı Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- 14 ayar beyaz altın kolyelerde zamanla kararma yaşanır mı?
1- 14 ayar beyaz altın kararma yapmaz. Yıllar içerisinde parlaklığını koruması için sert kimyasallarla temasından kaçınılmalı ve ihtiyaç duyulduğunda dönemsel olarak rodaj (beyaz altın cilası) bakımı yaptırılmalıdır.
2- Kargo teslimatı sırasında ürün güvenliği nasıl sağlanıyor?
2- Tüm pırlanta ve altın siparişlerimiz, yüksek güvenlik standartlarında sigortalı kargo ile tarafınıza ulaştırılır. Ürün, size özel mühürlü kutusunda ve sertifikasıyla teslim edilene kadar firmaumuzun güvencesi altındadır.
3- Pırlanta kolye seçerken nelere dikkat edilmelidir?
3- Pırlanta kolye seçerken taşların karat ağırlığı, F renk ve SI berraklık özelliklerinin yanı sıra altın ayarı, zincir dayanıklılığı ve tırnak işçiliği de değerlendirilmelidir.
4- Beyaz altın pırlanta kolye hangi takılarla kombinlenebilir?
4- Beyaz altın pırlanta kolye; geometrik veya damla motifli pırlanta küpeler, zarif zincir bileklikler ve eklem yüzükleriyle mükemmel bir bütünlük oluşturur.
5- Kolyedeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
5- Toplam 0.36 karat pırlanta taşı (D1: 0,06 ct, D2: 0,30 ct) kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.36 Karat Pırlanta Çift Sallatalı Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.282 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.845 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
T-Soft Premium