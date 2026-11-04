0.36 Karat Pırlanta Çift Sallatalı Kolye
Ürün Kodu : DN68936
60.845 TL
PEŞİN FİYATINA 20.282 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.36 Karat Pırlanta Çift Sallatalı Kolye T11276
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Hareketli ve ışıltılı iki narin dokunuş. Adımlarınızla birlikte teninizde süzülen modern bir estetik.
0.36 Karat Pırlanta Çift Sallatalı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- 14 ayar beyaz altın kolyelerde zamanla kararma yaşanır mı?
1- 14 ayar beyaz altın kararma yapmaz. Yıllar içerisinde parlaklığını koruması için sert kimyasallarla temasından kaçınılmalı ve ihtiyaç duyulduğunda dönemsel olarak rodaj (beyaz altın cilası) bakımı yaptırılmalıdır.
2- Kargo teslimatı sırasında ürün güvenliği nasıl sağlanıyor?
2- Tüm pırlanta ve altın siparişlerimiz, yüksek güvenlik standartlarında sigortalı kargo ile tarafınıza ulaştırılır. Ürün, size özel mühürlü kutusunda ve sertifikasıyla teslim edilene kadar firmaumuzun güvencesi altındadır.
3- Pırlanta kolye seçerken nelere dikkat edilmelidir?
3- Pırlanta kolye seçerken taşların karat ağırlığı, F renk ve SI berraklık özelliklerinin yanı sıra altın ayarı, zincir dayanıklılığı ve tırnak işçiliği de değerlendirilmelidir.
4- Beyaz altın pırlanta kolye hangi takılarla kombinlenebilir?
4- Beyaz altın pırlanta kolye; geometrik veya damla motifli pırlanta küpeler, zarif zincir bileklikler ve eklem yüzükleriyle mükemmel bir bütünlük oluşturur.
5- Kolyedeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
5- Toplam 0.36 karat pırlanta taşı (D1: 0,06 ct, D2: 0,30 ct) kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.36 Karat Pırlanta Çift Sallatalı Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.282 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.845 TL