0.17 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Küpe
Ürün Kodu : DE41925
40.330 TL
PEŞİN FİYATINA 13.443 TL x 3 Taksit
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0.17 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Küpe T11352
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.48 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Anlam yüklü narin siluet. Duygusal değeri yüksek, kulaklarınızda son derece naif duran bir parparıltı.
0.17 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.443 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.330 TL