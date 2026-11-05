0.35 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41874
79.459 TL
PEŞİN FİYATINA 26.486 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.35 Karat Pırlanta Halka Küpe T11346
14 Ayar, Altın, 4.44 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.35 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı kesintisiz yansıtan dengeli form. Yüz hatlarınıza aydınlık ve rafine bir şıklık katar.
0.35 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 26.486 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
79.459 TL