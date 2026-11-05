0.31 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197187
55.766 TL
PEŞİN FİYATINA 18.589 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük T11386
14 Ayar, Rose Altın, 3.33 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.31 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akıcı damla formu ve modern band tasarımı. Parmağınızda süzgün ve zarif bir siluet.
0.31 Karat Pırlanta Damla Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.589 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.766 TL