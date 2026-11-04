0.33 Karat Pırlanta Trend Kolye T11297

1- F-G pırlanta renk sınıfı bu kadar yoğun pırlantalı bir modelde nasıl bir avantaj sağlar? 1- F-G renk derecesi ekstra beyaz kategorisinde olduğundan, geniş bir alana yayılan taşların hiçbirinde sarımsı bir kırılma yaşanmaz; kolye soğuk ve net bir pırlanta parlaklığı sergiler.

2- SI berraklık seviyesi taşların şeffaflığını ve parlaklığını nasıl etkiler? 2- SI berraklık derecesindeki mikro izler taşların doğallık kanıtı olup sadece 10 kat büyütmeli lup altında uzmanlarca görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında taşların tamamı pürüzsüz, berrak ve canlı bir görünüm sunar.

3- Hassas cilt yapısına sahip kişiler bu kolyeyi güvenle takabilir mi 3- Ürün 14 ayar altından üretilmiş olup anti-alerjenik niteliktedir. Tenle temas eden tüm metal yüzeyleri hassasça işlendiği için alerji veya kızarıklık riski taşımaz.

4- Kolyenin ilk günkü ışıltısını muhafaza etmesi için evde bakımı nasıl yapılmalıdır? 4- Ilık su içerisine eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez yardımıyla barların arası nazikçe temizlenebilir. Parfüm, dezenfektan ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.