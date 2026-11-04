0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe T11257

1- Küpelerin tasarımı nasıl bir görünüm sunmaktadır? 1- Akıcı ve zarif hatlara sahip tasarımıyla öne çıkan küpeler, pırlanta taşlarının sıralı yerleşimi sayesinde modern ve dikkat çekici bir görünüm sunar. Minimalist şıklığı sevenler için özel bir alternatiftir.

2- Küpelerde kullanılan pırlantaların renk ve berraklık özellikleri nelerdir? 2- Küpelerde F-G renk ve SI berraklık özelliklerine sahip doğal pırlantalar kullanılmaktadır. Bu özellikler, pırlantaların renk ve berraklık kalitesini ifade eder.

3- 14 ayar beyaz altın küpelerin avantajları nelerdir? 3- 14 ayar beyaz altın, dayanıklılık ve estetik görünümü bir araya getiren değerli bir altın alaşımıdır. Pırlantaların ışıltısını ön plana çıkaran beyaz tonuyla zarif bir mücevher görünümü oluşturur.

4- Bu pırlanta küpeler hangi tarzlara hitap eder? 4- Modern, sade ve zarif takı tasarımlarını tercih edenlere hitap eder. Günlük kombinlerden klasik ve şık davet stillerine kadar farklı tarzlarla uyum sağlayabilir.