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0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe

Ürün Kodu : DE34203
44.088 TL
PEŞİN FİYATINA 14.696 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe T11257

14 Ayar, Beyaz Altın, 2.35 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.33 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün hatlar ve narin ışıltı. Kulak memenizde çabasız bir zarafet sergileyen modern bir imza parçası.
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İade Koşulları

0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe Sıkça Sorulan Sorular

1- Küpelerin tasarımı nasıl bir görünüm sunmaktadır?
1- Akıcı ve zarif hatlara sahip tasarımıyla öne çıkan küpeler, pırlanta taşlarının sıralı yerleşimi sayesinde modern ve dikkat çekici bir görünüm sunar. Minimalist şıklığı sevenler için özel bir alternatiftir.
2- Küpelerde kullanılan pırlantaların renk ve berraklık özellikleri nelerdir?
2- Küpelerde F-G renk ve SI berraklık özelliklerine sahip doğal pırlantalar kullanılmaktadır. Bu özellikler, pırlantaların renk ve berraklık kalitesini ifade eder.
3- 14 ayar beyaz altın küpelerin avantajları nelerdir?
3- 14 ayar beyaz altın, dayanıklılık ve estetik görünümü bir araya getiren değerli bir altın alaşımıdır. Pırlantaların ışıltısını ön plana çıkaran beyaz tonuyla zarif bir mücevher görünümü oluşturur.
4- Bu pırlanta küpeler hangi tarzlara hitap eder?
4- Modern, sade ve zarif takı tasarımlarını tercih edenlere hitap eder. Günlük kombinlerden klasik ve şık davet stillerine kadar farklı tarzlarla uyum sağlayabilir.
5- Bu küpeler özel günler için hediye olarak tercih edilebilir mi?
5- Zarif tasarımı ve doğal pırlanta detaylarıyla doğum günü, yıl dönümü ve özel kutlamalar için anlamlı bir hediye seçeneğidir. Zamansız beyaz altın görünümü sayesinde farklı stillere kolayca uyum sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.696 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.088 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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