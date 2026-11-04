0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe
Ürün Kodu : DE34203
44.088 TL
PEŞİN FİYATINA 14.696 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe T11257
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.33 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün hatlar ve narin ışıltı. Kulak memenizde çabasız bir zarafet sergileyen modern bir imza parçası.
0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpelerin tasarımı nasıl bir görünüm sunmaktadır?
1- Akıcı ve zarif hatlara sahip tasarımıyla öne çıkan küpeler, pırlanta taşlarının sıralı yerleşimi sayesinde modern ve dikkat çekici bir görünüm sunar. Minimalist şıklığı sevenler için özel bir alternatiftir.
2- Küpelerde kullanılan pırlantaların renk ve berraklık özellikleri nelerdir?
2- Küpelerde F-G renk ve SI berraklık özelliklerine sahip doğal pırlantalar kullanılmaktadır. Bu özellikler, pırlantaların renk ve berraklık kalitesini ifade eder.
3- 14 ayar beyaz altın küpelerin avantajları nelerdir?
3- 14 ayar beyaz altın, dayanıklılık ve estetik görünümü bir araya getiren değerli bir altın alaşımıdır. Pırlantaların ışıltısını ön plana çıkaran beyaz tonuyla zarif bir mücevher görünümü oluşturur.
4- Bu pırlanta küpeler hangi tarzlara hitap eder?
4- Modern, sade ve zarif takı tasarımlarını tercih edenlere hitap eder. Günlük kombinlerden klasik ve şık davet stillerine kadar farklı tarzlarla uyum sağlayabilir.
5- Bu küpeler özel günler için hediye olarak tercih edilebilir mi?
5- Zarif tasarımı ve doğal pırlanta detaylarıyla doğum günü, yıl dönümü ve özel kutlamalar için anlamlı bir hediye seçeneğidir. Zamansız beyaz altın görünümü sayesinde farklı stillere kolayca uyum sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.33 Karat Pırlanta Tasarım Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.696 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.088 TL